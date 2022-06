Musica: Patti Smith a Milano, la sacerdotessa del rock in concerto il 1 agosto

14 giugno 2022 a

Milano, 14 giu.(Adnkronos) - Patti Smith in concerto a Milano. La sacerdotessa del rock si esibirà il 1 agosto prossimo al Castello Sforzesco, accompagnata dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall'amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford.

Vera icona del rock vivente, nella sua carriera di oltre quaranta anni, l'artista ha attraversato il punk diventandone l'icona, analizzato il mondo in tutte le sue forme d'arte, attraverso la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione. Amata, discussa, potente ed idealista, è un vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni e, senza dubbio alcuno, tra gli artisti più influenti di sempre. Cantautrice e poetessa, instancabile e sovversiva, ha recentemente conseguito due nuovi riconoscimenti: il prestigioso Premio Puccini - assegnato dalla Città di Viareggio e dalla Fondazione Festival Pucciniano, per la prima volta a un'artista rock – e le chiavi della città di New York, ricevute dall'ormai ex sindaco Bill De Blasio, a testimonianza del rapporto straordinario della 'sacerdotessa del rock' con la città.

I concerti estivi che la porteranno su importanti e prestigiosi palchi, tra cui Pompei, Roma, Stresa e Cervia, la vedranno ripercorrere la sua lunga e prolifica carriera. Brani come 'People have the power', 'Gloria' (cover del brano dei Them di Van Morrison), 'Dancing barefoot' e 'Because The Night', scritta insieme a Bruce Springsteen, sono vere e proprie pietre miliari della musica e dell'immaginario collettivo.