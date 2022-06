Monza: Grimoldi (Lega), 'orgoglioso del mio risultato, ora vinciamo ballottaggio'

14 giugno 2022 a

Milano, 14 giu.(Adnkronos) - "Ringrazio tutti i monzesi che hanno dato fiducia alla Lega e che mi hanno votato. Posso dirmi orgoglioso di aver raccolto la fiducia di un numero così elevato di cittadini. Grazie a tutti e adesso avanti per vincere il ballottaggio". Così Paolo Grimoldi, capolista della Lega a Monza, commenta il risultato elettorale delle amministrative.

"Questa campagna elettorale - aggiunge l'esponente leghista - la dedico a Cesarino Monti e a Mario Morelli, entrambi mi hanno insegnato moltissimo e a entrambi ho voluto molto bene ringrazio inoltre i tantissimi militanti della gloriosa Lega Lombarda che mi hanno aiutato da ogni angolo della Lombardia".

Il "dato evidente è che a Monza la Lega ha retto e posso dirmi orgoglioso e felice di aver contribuito a questo risultato, come servitore e militante del partito, insieme agli altri candidati della nostra squadra. Ora, è il momento di rimboccarsi le maniche e correre per vincere al ballottaggio. Non bisogna sedersi sugli allori: la vera sfida - conclude Grimoldi - inizia adesso".