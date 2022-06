Mo: Draghi da premier palestinese, da sanità a occupazione siglate 5 intese

14 giugno 2022 a

a

a

Ramallah, 14 giu. (Adnkronos) - Occupazione giovanile, conversazione del patrimonio culturale, statistica applicata al settore agricolo, sanità e salute con due accordi ad hoc, uno per le malattie ematologiche rare in Palestina l'altro per il rafforzamento dei servizi chirurgici e pediatrici specializzati nell'ospedale di Halhoul. Sono 5 gli accordi che oggi verranno siglati tra Italia e Palestina, mentre a Ramallah è ancora in corso il bilaterale tra il premier Mario Draghi e il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh. A breve i due leader rilasceranno dichiarazioni alla stampa, poi Draghi lascerà il Medio Oriente per far ritorno a Roma.