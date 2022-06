MO: Draghi, 'con Palestina firma di 6 accordi per 17 mln euro'

14 giugno 2022 a

Ramallah, 14 giu. (Adnkronos) - "Questa visita è anche l'occasione per firmare sei accordi di sviluppo con la Palestina, per un totale di 17 milioni di euro. Coprono aree cruciali come la chirurgia pediatrica, l'agricoltura, l'occupazione giovanile e la protezione del patrimonio culturale". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il primo ministro palestinese Mohammed Shtayyeh.

"Questi fondi - ha spiegato il presidente del Consiglio - rafforzano i contributi esistenti dell'Italia negli aiuti allo sviluppo alla Palestina, che coprono molte aree diverse. Includono investimenti nel patrimonio culturale, come il progetto presso il sito archeologico di Tel Al Sultan, a Gerico, dove collaboriamo con l'UNESCO. Molte aziende italiane sono attive nei Territori Palestinesi, in particolare nel settore delle energie rinnovabili e nelle industrie meccaniche e high-tech", ha detto ancora Draghi.