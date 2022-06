Meteo: in Lombardia graduale rialzo delle temperature massime fino a 34-36 gradi

14 giugno 2022 a

Milano, 14 giu. (Adnkronos) - In Lombardia, la presenza di una vasta area di alta pressione sul Bacino del Mediterraneo favorirà un graduale rialzo delle temperature massime fino ai circa 34-36 gradi previsti per venerdì 17. Lo rileva Arpa Lombardia, che ha diffuso il bollettino meteo per le prossime ore.

Nei prossimi giorni, il cielo sarà generalmente poco nuvoloso in pianura o al più velato, con possibili irregolari annuvolamenti sui rilievi alpini e prealpini e più consistenti mercoledì 15, quando una lieve ondulazione del geopotenziale in quota favorirà una debole instabilità. Precipitazioni da sparse a diffuse in montagna, ma non escluse in sconfinamento anche alla pianura, possibili a carattere di rovescio o temporale.