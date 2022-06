14 giugno 2022 a

a

a

Roma, 14 giu (Adnkronos) - "Il Movimento 5 stelle non esiste più. Noi abbiamo più sindaci del 5 stelle. In questa sparizione sta tutto il godimento intellettuale di chi, come noi, ha combattuto a viso aperto quando loro brandivano il 40%. Non ci sono più. La lista Conte ha fatto meno dei 5 stelle, non è un valore aggiunto. Forse si inventerà qualcosa con Bersani, ma è sparito". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda.