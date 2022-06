Lega: bilancio 2021 sorride a Salvini, avanzo da 1,5 mln e tesoretto da 4,3 mln in cassa

14 giugno 2022 a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - La Lega per Salvini premier approva il bilancio 2021. Nel documento che AdnKronos ha potuto visionare in esclusiva, il partito di Salvini certifica conti in attivo. Al netto delle entrate e degli oneri di gestione il risultato economico della formazione di Salvini ha una avanzo di euro 1.540.857,45, rispetto ai soli 496mila della gestione precedente. Il totale del patrimonio è poi indicato in quasi 5 milioni di euro (4.940.037,80).

Per il partito sovranista di Salvini si registra una liquidità di cassa pari a 4.251.031,86 euro, un tesoretto che è quasi tre volte maggiore dell'importo del bilancio precedente, fermo a 1.603mila euro, che aveva visto un crollo rispetto agli oltre 3milioni di euro del 2019. Inoltre sono stati incassati quasi 8 milioni di euro (7.909.078.36), di cui quasi 6 milioni da contributi di persone fisiche, 60mila da persone giuridiche, cioè enti o aziende che hanno versato fondi al partito (nel 2020 erano 'solo' 20mila) e dal 2Xmille, che vale circa 1,8 mln (per l'anno 2020 erano 2,3 milioni).

Tra le spese indicate invece pesa la voce di costi per il personale, con i dipendenti che hanno ricevuto 370.235,84 euro e i collaboratori 474.617,23 euro). In 'Servizi' poi la Lega ha speso 2.880.434,73 euro.