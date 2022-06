Le isole maltesi riaprono per l'estate, eliminando le restrizioni COVID-19

14 giugno 2022 a

VALLETTA, Malta, 14 giugno 2022 /PRNewswire/ -- Le isole maltesi riapriranno per l'estate 2022 senza restrizioni, con tutte le regole COVID-19 in vigore dal 2021 allentate o completamente rimosse.

Gli attuali numeri del COVID-19 in Malta sono inferiori all'1% rispetto al picco della pandemia. Oltre il 90% degli abitanti delle isole maltesi ha completato il ciclo vaccinale, e quasi l'80% ha ricevuto anche un booster, rendendo Malta una delle destinazioni estive più sicure d'Europa.

I Paesi non saranno più classificati in rosso o rosso scuro

Per l'estate 2022, viaggiare a Malta dipenderà solo dallo stato immunologico dei singoli turisti, in quanto i Paesi non saranno più classificati in rosso o rosso scuro. Se il visitatore ha completato il ciclo vaccinale, è guarito dal COVID-19 negli ultimi sei mesi, o presenta un test molecolare negativo effettuato entro 72 ore o un test rapido negativo effettuato entro 24 ore prima dell'arrivo, non dovrà essere sottoposto ad alcuna quarantena.

Sia i test molecolari che quelli rapidi sono considerati ugualmente validi ai fini del viaggio. Se all'arrivo non viene presentato uno di questi documenti, si applicherà una quarantena obbligatoria di 10 giorni, che viene ridotta a 7 giorni dopo un test negativo.

Il suddetto requisito di documentazione non si applica in questo momento ai bambini di età inferiore ai sei anni e, a partire da lunedì 6 giugno, non sarà più un requisito per i bambini di età inferiore ai 12 anni.

Le mascherine vengono eliminate dagli ambienti interni ed esterni

Oltre all'allentamento di queste regole, non è più necessario indossare mascherine di alcun genere sui voli verso Malta, né in ambienti interni né in quelli esterni all'arrivo, con l'unica eccezione degli ospedali.

La stessa regola vale anche per gli eventi a Malta. Le restrizioni relative ai posti a sedere sono state rimosse e le capacità massime per gli spazi pubblici di riunione sono state ripristinate ai limiti pre-COVID-19.

I moduli di localizzazione dei passeggeri per coloro che arrivano in Europa sui voli sono ormai un ricordo del passato, ma assicurati sempre di verificare con la tua compagnia aerea se esistono altri requisiti validi per il tuo caso.

Eventi, festival e feste sono tornati a pieno ritmo

Giugno inizia con il Malta International Arts festival, dove il pubblico può aspettarsi eventi musicali, produzioni teatrali e altre arti visive, nonché l' International Wine Festival per gli intenditori che desiderano degustare vini di Malta e del resto del mondo.

Luglio continuerà con gli eventi musicali, compreso il concerto del premiatissimo cantante pop Lewis Capaldi, il Classic Rock Anthemscon 20 hit riproposte dalla BBC Concert Orchestra e la 32ª edizione delFestival Jazz di Malta.

Per i fan che preferiscono le ultime novità nella musica pop, il festival musicale Isle of MTV 2022 si terrà a piazza Il-Fosos il 19 luglio. Tra i protagonisti avremo il cantante/filantropo/imprenditore French Montana e il DJ di fama internazionale Marshmello, che saliranno il palcoscenico per proporre i loro più grandi successi.

È chiaro che Malta è più che pronta ad accogliere di nuovo il mondo e tornare finalmente alla normalità dopo la pandemia, attraendo sia i cittadini maltesi che i turisti.

Per organizzare la tua vacanza e vedere i voli disponibili, consulta la pagina di prenotazione VisitMalta per iniziare a programmare il tuo viaggio a Malta.

