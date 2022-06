Governo: domani Cdm in tarda mattinata, tra temi fisco e trasporti e mobilità

14 giugno 2022 a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Si terrà domani in tarda mattinata la riunione del Consiglio dei ministri. All'odg della riunione del preconsiglio oggi tre provvedimenti: decreto in materia di semplificazioni fiscali; decreto per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonchè in materia di grandi eventi; decreto recante modifiche al codice della crisi d'impresa dell'insolvenza in attuazione di direttive Ue.