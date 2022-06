Gori: 'obiettivo per Bergamo azzerare emissioni CO2'

14 giugno 2022 a

Bergamo, 14 giu. - (Adnkronos) - “La sfida dei prossimi anni, per la nostra città, sarà quella di azzerare completamente le emissioni di CO2 e migliorare ulteriormente tutti i propri parametri ambientali. Bergamo, infatti, è tra le 100 città europee e le 9 città italiane scelte per guidare la transizione ecologica del continente: diveniamo quindi laboratorio del cambiamento e A2A rappresenta un player fondamentale nell'attuazione delle strategie che Bergamo è chiamata ad attuare nei prossimi anni”. Così il sindaco di Bergamo Giorgio Gori in occasione della presentazione, oggi, del settimo Bilancio di Sostenibilità territoriale di Bergamo di A2A, che fotografa le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio bergamasco nel 2021 e i suoi piani di attività dei prossimi anni.

“Parliamo di gestione virtuosa dei rifiuti, di implementazione del teleriscaldamento, di energie rinnovabili e mobilità a zero emissioni di CO2 - ha concluso il primo cittadino di Bergamo - in questo senso, la multiutility A2A può essere un alleato importante per vincere la sfida della Carbon neutrality entro il 2030.”