Giustizia: Mirabelli, 'c'è solo questa riforma non altre'

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Andiamo in commissione e votiamo gli emendamenti. Abbiamo detto chiaramente che per noi c'è questa riforma e non ce ne sono altre, sia perchè si allungherebbero i tempi e impedirebbero al Csm di votare a settembre, sia perchè questo è il punto di equilibrio trovato. Chi mette in discussione questa cosa si assume la responsabilità di far saltare la riforma e di lasciare le cose così come sono per tutta la legislatura. Sarebbe una responsabilità gravissima". Così Franco Mirabelli, capogruppo del Pd in commissione Giustizia del Senato, al termine della riunione di maggioranza.

"Vediamo, si vota -aggiunge l'esponente Dem- sapendo che non c'è un accordo di maggioranza sui comportamenti. Noi abbiamo chiaro che o c'è questa riforma o non ce ne sono altre, o si fa adesso o non si fa più".