Generali: Sironi, 'una mostra per celebrare 190 anni all'insegna della sostenibilità'

14 giugno 2022 a

a

a

Milano, 14 giu.(Adnkronos) - Riscoprire il passato in chiave contemporanea attraverso la tradizione dei manifesti d'arte. Si chiama 'This is Tomorrow' ed è una mostra organizzata a chiusura delle manifestazioni per i 190 anni dalla fondazione di Generali nell'iconica piazza Tre Torri, al quartiere Citylife di Milano. Fino al 14 luglio, ai piedi della Torre Generali, sei opere di artisti contemporanei affiancate alle produzioni dei più noti cartellonisti che tra Ottocento e Novecento hanno collaborato con il gruppo assicurativo, esposte in una 'giostrina' rossa, colore identitario di Generali, alta 5 metri. A presentare il progetto, questa mattina a Milano, il presidente di Generali, Andrea Sironi, nella sua prima uscita pubblica dopo la nomina ufficializzata nell'assemblea dello scorso 29 aprile: "Il progetto -spiega-mira a ripercorrere l'identità storica del gruppo Generali e a creare un ponte tra passato e futuro, attraverso una serie di manifesti d'autore. Il tema chiave è quello della sostenibilità declinato attraverso le grandi sfide del nostro tempo".

Tra i manifesti in mostra, alcune delle opere realizzate tra Ottocento e Novecento da artisti come Marcello Dudovich, Gino Boccasile, Achille Beltrame e Gian Luciano Sormani. Per la contemporaneità, invece, sono stati coinvolti giovani artisti provenienti da tutto il mondo, chiamati ad interpretare l'impegno di Generali per la sostenibilità. Tra questi, Gérard DuBois, Elena Xausa, il duo Craig&Karl, Tim Lahan, Alëna Skarina e Max Guther. "Ognuna di queste illustrazioni -afferma Sironi- si concentra su uno dei grandi temi di oggi: il primo è il tema delle generazioni, in forte cambiamento rispetto al passato; basti pensare che io sono nato nel 1964, durante il picco del baby boom in Italia, quando le nascite registrate sono state 1 milione e cinquantamila, mentre lo scorso anno in Italia sono nati 430mila bambini, molto meno della metà. E questa sarà una grande sfida per il nostro Paese".

Il secondo tema è quello della tecnologia, che "deve essere a misura d'uomo: vediamo tutti i progressi che sta facendo la tecnologia, ma il rischio è un po' che ci sfugga di mano". D'altra parte, "io credo che la sfida della tecnologia dovrebbe essere vista anche al servizio di un'altra sfida, che è quella del clima; io -sottolinea Sironi- sono un sostenitore del fatto che i progressi sul fronte del clima, oltre che da comportamenti virtuosi dei singoli e dei gruppi come Generali, debbano venire anche dal progresso tecnologico". E sempre il clima è al centro della terza sfida, che "ovviamente deve essere affrontata con un senso di responsabilità da parte di tutti". Il quarto tema è la solidarietà: "il gruppo Generali è molto impegnato con la fondazione di una safety net" che "negli ultimi anni ha consentito di aiutare 173mila persone, in particolare rifugiati e bambini, per consentire loro di crescere e sostenere le sfide della vita".

E poi c'è il tema della protezione: "Noi, da questo punto di vista, siamo attori di primo piano, come assicuratori, e il tema della protezione assume rilievo anche per smussare le fluttuazioni e le crisi che affrontiamo". Infine, "naturalmente c'è il tema centrale delle grandi corporation e dei grandi gruppi che devono agire in maniera responsabile, come appunto Generali".

Il gruppo, sottolinea il presidente, "cerca di indirizzare la propria azione rispetto a queste grandi sfide, con un'ottica di lungo termine e l'obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder. Non solo, quindi, per gli azionisti, ma anche per chi lavora in Generali, per i clienti e, in generale, per le comunità nelle quali lavoriamo".