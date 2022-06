Generali: Sironi, 'sostenibilità perno del piano strategico del gruppo nei prossimi anni'

14 giugno 2022 a

a

a

Milano, 14 giu.(Adnkronos) - "La sostenibilità non è solo uno dei temi toccati dal piano strategico che guiderà il gruppo nei prossimi anni, ma è proprio il perno su cui ruota tutto il piano". Lo ha detto il presidente di Generali, Andrea Sironi, durante la presentazione del progetto 'This is Tomorrow' organizzato in occasione dei 190 anni dalla fondazione di Generali, a Milano.

"Noi -afferma Sironi- ci proponiamo di essere anzitutto un assicuratore responsabile, ponendo alcuni vincoli alla nostra attività che derivano proprio dagli impegni sul fronte della sostenibilità". In altre parole, "vogliamo essere un investitore responsabile" e in questo senso "abbiamo alzato sempre di più l'asticella sulla politica dei nostri investimenti, soprattutto sul fronte del clima". Poi "c'è l'aspetto sociale ed economico, con due esempi: il primo è 'Fenice 190', un piano di investimenti di 3 miliardi e mezzo focalizzato su questi obiettivi; l'altro è il progetto 'Sme enterprize', rivolto alle pmi, per diffondere modelli di business sostenibili".

"Spostandoci sul lato sociale -aggiunge- oltre ad essere un assicuratore e un investitore responsabile, puntiamo anche ad essere un datore di lavoro responsabile", tant'è che "abbiamo messo in cantiere 57 milioni per programmi di formazione per i nostri dipendenti". Infine, "vogliamo essere un cittadino responsabile" e questo "lo facciamo in primis con la creazione di The Human Safety Net", una rete di aiuto e beneficenza che "negli ultimi anni ha consentito di aiutare 173mila persone, in particolare rifugiati e bambini, per dare loro l'opportunità di crescere ed affermarsi".