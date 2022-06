Fiera Milano: accordo di riservatezza con Firenze Fiera per possibile partnership

14 giugno 2022 a

Milano, 14 giu. (Adnkronos) - Il consiglio di amministrazione di Fiera Milano ha firmato con Firenze Fiera un accordo di riservatezza "per l'avvio di interlocuzioni relative ad una potenziale collaborazione commerciale". L'accordo siglato "è funzionale ad avviare consultazioni preliminari volte a definire gli obiettivi e il perimetro relativi ad una potenziale partnership strategica tra Fiera Milano e Firenze Fiera avente ad oggetto la definizione ed implementazione di iniziative di sviluppo congiunto in ambito fieristico e congressuale". Nella stessa seduta, il cda di Fiera Milano ha inoltre nominato mediante cooptazione il professor Ferruccio Resta quale nuovo consigliere indipendente non esecutivo.