Energia: tassa su extraprofitti piace a Bennett, a Draghi chiede di saperne di più

Gerusalemme, 14 giu.(Adnkronos) - Durante il pranzo di lavoro tra il primo ministro israeliano Naftali Bennett e il premier Mario Draghi, oggi a Gerusalemme, i due leader hanno discusso, tra gli altri argomenti, di energia, di politica industriale, di acqua.

Sul fronte dell'energia, Draghi ha raccontato a Bennett le politiche economiche adottate in Italia per calmierare i prezzi dell'energia. Bennett si è dimostrato particolarmente interessato alla tassa sugli extraprofitti: “Ne voglio sapere di più”, ha detto all'ex numero uno della Bce, riconoscendo come quelli che stiamo vivendo siano "tempi davvero eccezionali”.

La ministra dell'energia, Karine Elharrar-Hartstein, anche lei presente al pranzo, ha detto che c'è grande interesse da parte di Israele ad avere investimenti da parte di aziende italiane e europee, in particolare sul fronte dell'esplorazione di gas. “Vogliamo cooperare anche sul fronte delle rinnovabili, ad esempio sull'idrogeno verde. Ho scritto al ministro Cingolani per incontrarlo, spero ci possa essere presto un memorandum of understanding”, l'auspico della ministra.