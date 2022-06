De Mita: Letta, 'tanti di noi in politica grazie a rinnovamento che mise in campo'

14 giugno 2022 a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Ciriaco de Mita è stato un leader che ha marcato decenni della storia del nostro Paese. Appassionato di politica, della buona politica e dei cambiamenti della politica, con la sua leadership che univa sempre la parte intellettuale all'azione concreta è riuscito ad incidere profondamente nella vita del Paese". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in aula alla Camera per la commemorazione di Ciriaco De Mita.

"Ha inciso profondamente nell'evoluzione del quadro politico italiano con scelte coraggiose e importanti assumendosi sempre la responsabilità fino in fondo che è la caratteristica dei grandi leader".

"Il decennio di rinnovamento" che De Mita mise in campo nella Dc degli anni Ottanta "ha lasciato un segno profondo anche nella politica di oggi. Tanti di noi vengono da quella storia e devono il loro impegno politico proprio all'impegno di De Mita per il rinnovamento. Non solo un grande pensatore, non solo un grande leader ma l'uomo che ha segnato il futuro del nostro Paese".