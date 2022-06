Carrara: Ferri, 'Calenda sbaglia, area riformista decisiva al 15% senza Azione'

14 giugno 2022 a

Roma, 14 giu (Adnkronos) - "Ho letto intervista di Carlo Calenda nelle pagine del Corriere della Sera ma a Carrara le cose non sono andate così. Calenda e Più Europa non si sono visti, l'area riformista ha raggiunto il 15 per cento senza di loro e sarà decisiva al ballottaggio. Qui ha funzionato ma senza di loro". Lo dice Cosimo Maria Ferri, deputato di Iv e candidato sindaco a Carrara.

"Peccato perché le porte erano e sono aperte. Azione e più Europa hanno appoggiato la sindaca Pd che allo stato non ha mai preso le distanze dall'amministrazione uscente grillina che ha fallito e non lo dico io ma gli elettori all'esito delle urne -prosegue Ferri-. Vediamo in futuro cosa farà e faranno. Davvero un'occasione persa per chi vuole dare vita ad un nuovo progetto. Noi ci abbiamo creduto e l'elettorato ci ha super premiato non a parole ma con i risultati".

"Al ballottaggio non faremo mai accordi con chi ha paralizzato per 5 anni la città. Conte e' venuto a Carrara e il 5 stelle si è fermato al 5 per cento. Il cantiere riformista qui continuerà a lavorare e a coinvolgere hi ha voglia di fare politica e cambiare le cose. Questo risultato ci ha regalato entusiasmo e porterà il progetto ad essere centrale anche in Regione Toscana. La politica si deve fare in mezzo alla gente non nelle sedi di partito", conclude Ferri.