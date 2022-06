Calcio: Udinese, Marino resta alla guida dell'area tecnica fino al 2023

14 giugno 2022 a

Udine, 14 giu. - (Adnkronos) - Il responsabile dell'area tecnico Pierpaolo Marino ha ufficialmente rinnovato con l'Udinese per un'altra stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero con un comunicato: "Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo del contratto per un'ulteriore stagione sportiva di Pierpaolo Marino. Sarà ancora lui, dunque, alla guida dell'area tecnica del club bianconero fino al 30 giugno 2023, proseguendo il lavoro avviato dal 2019 e programmando la gestione sportiva in vista della nuova stagione alle porte. Per Pierpaolo Marino sarà, così, l'undicesimo campionato di Serie A in carriera con l'Udinese considerando anche le due precedenti esperienze in bianconero. Da parte di tutto il Club, l'augurio di continuare a raggiungere grandi soddisfazioni e di scrivere insieme nuove pagine di storia bianconera".