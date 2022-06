Calcio: Osimhen, 'futuro? Mi vogliono da Spagna e Inghilterra, tutto può accadere'

14 giugno 2022 a

Roma, 14 giu. - (Adnkronos) - "Mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra però non credo sia il momento giusto per parlarne. Tutto può accadere, ma adesso voglio solo rilassarmi con la mia famiglia e ricaricare le batterie". Così l'attaccante del Napoli Victor Osimhen in merito al suo futuro. "Quando arriverà il momento giusto, parlerò del mio futuro", aggiunge il 23enne nigeriano dopo la vittoria per 10-0 della sua Nazionale contro Sao Tomé e Principe nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa dove ha messo a segno quattro gol.