Calcio: mercato Milan, vicino il riscatto di Messias dal Crotone, piace De Ketelaere

14 giugno 2022 a

a

a

Milano, 14 giu. - (Adnkronos) - Il Milan porta avanti diverse operazioni sul mercato e lavora al riscatto di Junior Messias con il Crotone. Nelle prossime ore è previsto un nuovo appuntamento tra le parti per provare a chiudere per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. È fatta, invece, per il riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma: il laterale italiano resterà in rossonero. Accordo raggiunto, secondo quanto riporta Sky Sport, per 2,7 milioni di euro, anziché i 4,5 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. Continua a piacere, invece, il talento Charles De Ketelaere. Il classe 2001, di proprietà del Club Brugge, è uno dei nomi caldi per la trequarti rossonera. I rossoneri hanno avviato contatti con l'entourage del calciatore, ma non con il club belga, che chiede sempre 25-30 milioni di euro per lasciarlo partire. Un altro nome sulla lista rossonera è quello di Giacomo Raspadori.

Il club rossonero continua a lavorare anche a centrocampo. Nonostante il Lille stia provando ad alzare le richieste, la trattativa per Renato Sanches è ormai prossima alla definizione. Per quanto riguarda la difesa, invece, Sven Botman continua ad essere un obiettivo. Il centrale olandese, sempre di proprietà del Lille, aspettare il Milan, ma il Newcastle United spinge per chiudere la trattativa.