Calcio: Figc, proclamati i vincitori dell'edizione 2021/2022 di ‘Un Goal per la Salute'

Roma, 14 giu. - (Adnkronos) - La 4ª A dell'Istituto ‘Giuseppe Torno' di Castano Primo (MI), la 4ª B dell'Istituto ‘Galileo Galilei' di Avezzano (AQ) e la 3ª A dell'Istituto ‘Caminiti-Trimarchi' di Santa Teresa di Riva (ME) sono i vincitori dell'edizione 2021/22 di ‘Un Goal per la Salute'. Lo ha stabilito la giuria presieduta dal presidente della Commissione Antidoping della Figc Giuseppe Capua dopo aver visionato tutti i video caricati sulla piattaforma del Settore Giovanile e Scolastico ‘Valori in Rete'.

Il progetto, promosso dalla Figc con il patrocinio e il supporto operativo del Comitato Italiano per l'Unicef, ha visto la partecipazione di 228 terze e quarte classi di 64 istituti superiori, chiamate ad affrontate una serie di tematiche relative al doping, all'educazione alimentare e all'approccio all'agonismo sportivo. Obiettivo dell'iniziativa, giunta alla 5ª edizione, è infatti quello di informare e formare con una campagna di prevenzione gli adolescenti per promuovere una cultura di educazione alla salute e al rispetto delle regole, educare ai valori dello sport, del vivere sano e alla lotta al doping.

Gli studenti delle tre classi vincitrici saranno premiati all'inizio del nuovo anno scolastico a Coverciano dove, dopo una visita al Museo del Calcio, si affronteranno in un torneo misto sui campi del Centro Tecnico Federale.