Basket: Curry, Thompson e Green a 20 vittorie alle Finali Nba, i migliori degli ultimi 30 anni

San Francisco, 14 giu. - (Adnkronos) - Un'altro record da scrivere nei libri di storia per il trio delle meraviglie di Golden State. Con il successo 104-94 in gara-5 contro Boston Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green raggiungono infatti quota 20 partite vinte insieme alle Finali Nba, diventando i migliori degli ultimi 30 anni. Superato un altro terzetto iconico, quello dei San Antonio Spurs formato da Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker, che si fermarono a 19. Meglio dei tre Warriors nella storia hanno fatto solo Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e Michael Cooper, capaci negli anni '80 di vincere con i Lakers 22 partite in otto apparizioni alle Finals.

La prima vittoria per i tre di Golden State è arrivata in gara-1 delle Finali Nba 2015 contro Cleveland, serie poi vinta 4-2. Gli Warriors sono stati poi capaci di centrare altre quattro finali consecutive, chiudendo con 3 titoli e 2 sconfitte complessive. La più dolorosa quella con Toronto del 2019, con gli infortuni di Kevin Durant e Klay Thompson. Dopo due anni di assenza Golden State è ora tornata a giocarsi l'anello, ed è a una sola vittoria dall'obiettivo. Intanto ha superato per vittorie tre miti come Duncan, Ginobili e Parker. Per il terzetto dei Lakers dello Showtime servirà un'altra finale.