Azione: Calenda, 'offerta alternativa a due poli troppo divisi per governare'

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Noi quello che stiamo cercando di fare è costruire un'offerta alternativa a due poli che poi non riusciranno a governare perchè la pensano diversamente su tutto. C'è bisogno di un polo liberal socialista". Così Carlo Calenda a Sku Tg24. "Da anni abbiamo coalizioni che non riescono a governare. Noi cerchiamo di spezzare questo bi-populismo. Le due coalizioni non riuscirebbero a governare e ci troveremmo di nuovo in emergenza".