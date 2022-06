Amministrative: Ronzulli (Fi), 'in Lombardia Forza Italia torna a crescere'

14 giugno 2022 a

Milano, 14 giu.(Adnkronos) - "Sono soddisfatta del dato di Forza Italia in Regione Lombardia. Nei comuni con più di 15mila abitanti, dove è effettivamente possibile misurare lo stato di salute dei partiti, Forza Italia in Lombardia sfiora il 10% nonostante la presenza di molte liste civiche che, per forza di cose, hanno sottratto voti ai partiti. In questa regione Forza Italia ha ottenuto all'incirca lo stesso numero di voti di Lega e Fratelli d'Italia: siamo, oltretutto, la sola forza politica del centrodestra che ha ottenuto percentuali maggiori rispetto ai sondaggi". Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e commissario del movimento azzurro in Lombardia, Licia Ronzulli.

Forza Italia, prosegue Ronzulli, "si conferma come l'unica 'casa dei moderati' e da oggi saremo impegnati per rafforzarla in vista delle elezioni politiche e di quelle regionali. Ringrazio tutti i candidati azzurri per l'enorme contributo che hanno apportato alla campagna elettorale, certa che il loro impegno sarà determinante anche in vista dei ballottaggi per i quali siamo già al lavoro. Ancora una volta, abbiamo avuto una guida eccezionale, quella del presidente Berlusconi, che come sempre si è speso al massimo per far sventolare alta la bandiera di Forza Italia".