Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Perchè vincono il Pd e Fdi? Non lo so, penso perchè alla fine siamo partiti più strutturati e nazionali, almeno parlo per noi. Noi abbiamo messo in campo nel Paese una nuova proposta e una nuova classe dirigente". Così Enrico Letta a Di Martedì su La 7.