Amministrative: Comazzi (Fi), 'in Lombardia Forza Italia determinante'

14 giugno 2022 a

a

a

Milano, 14 giu. (Adnkronos) - "Questa tornata elettorale lombarda scandisce a lettere cubitali un concetto: Forza Italia è più viva e dinamica che mai, soprattutto nei territori". Così Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Regione Lombardia, analizzando gli esiti del voto delle elezioni amministrative tenutesi ieri in 127 comuni della Lombardia.

"A dimostrazione del radicamento di Fi - prosegue - il fatto che in un capoluogo di provincia come Monza il nostro sia il primo partito in assoluto della coalizione, con il 16.3%. Un risultato che si è ripetuto in molti altri comuni tra cui Melegnano (18mila abitanti), dove Forza Italia è addirittura al 17% ed è stata determinante per la vittoria al primo turno del sindaco Vito Bellomo. Quando il centrodestra si presenta unito e compatto, i risultati si vedono".

"Ora - continua l'azzurro - lavoriamo col massimo impegno per andare a vincere in tutti i ballottaggi: Monza, Magenta, Abbiategrasso e tanti altri comuni meritano di continuare a essere ben governati da un'amministrazione di centrodestra. Vedere che il Pd e il M5S (completamente sparito a livello di percentuali) intenti a festeggiare per la sola vittoria a Lodi è meglio di uno show di Zelig. L'unica cosa certa di queste elezioni - conclude - è che il cosiddetto 'campo largo progressista' si è rivelato un clamoroso fallimento".