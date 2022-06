Iv-Azione: Rosato a Calenda, 'basta polemiche contro di noi, basta mistificazioni'**

14 giugno 2022 a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni di Carlo Calenda purtroppo non corrispondono al vero. Se infatti è corretto dire che in alcuni comuni Azione e più Europa si sono alleate ottenendo un buon risultato anche di lista (come il 7% a Palermo o il 4% a Aquila), in altri comuni è accaduto il contrario. A Verona noi abbiamo fatto il terzo polo con Tosi, prendendo il 25% e invece Azione, alleata con i 5stelle, si è fermata all'1%" . Così Ettore Rosato su Fb.

"Forse Calenda -prosegue il presidente di Iv- dovrebbe smettere di fare polemiche contro di noi e iniziare a costruire un terzo polo di cui può essere autorevole esponente. Noi che abbiamo eletto più sindaci e più consiglieri di lui siamo disponibili a lavorare insieme con umiltà nell'interesse del Paese. Ma Calenda fa polemica tutti i giorni, e i nostri elettori, quelli che ci vogliono guardare con speranza e fiducia, semplicemente non capiscono il perché".