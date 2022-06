Giustizia, Sisto, 'alle 15 riunione commissione, c'è tempo per beau geste Lega'**

14 giugno 2022 a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Italia viva ha mantenuto un atteggiamento coerente perchè ha sempre dichiarato di voler votare i propri emendamenti pur con voto di astensione. La Lega si è riservata di esprimere una valutazione sul punto, allo stato vuole tenere fermi i propri emendamenti, ma abbiamo commissione alle 15 e fino alle 15 tutto può accadere per poter includere anche la Lega tra coloro che ritirino gli emendamenti e possano contribuire a che il testo rimanga quello che è. Sarebbe un beau geste tenere conto delle esigenze del Paese in questo momento, proprio l'esito dei referendum convince che la riforma è sulla strada giusta Non si può pensare neanche per un attimo che il prossimo Consiglio superiore vada a votare con la stessa legge, il Parlamento ne uscirebbe con le ossa rotta". Lo ha affermato il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, al termine della riunione di maggioranza sulla riforma della giustizia.