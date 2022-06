Giustizia: D'Incà, 'fiducia esclusa, troveremo accordo per riforma entro giovedì'**

14 giugno 2022 a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto di procedere con il calendario dell'Aula che vede il voto finale nella giornata di giovedì, per poter andare alla votazione del prossimo Csm con le nuove regole. In maggioranza vi sono alcune posizioni diverse sugli emendamenti proposti, ma abbiamo la conferma e la sicurezza di poter trovare l'accordo dei Gruppi, andare in votazione oggi a partire dalla 15 in commissione quindi chiudere stasera o domani mattina il testo in commissione e poi andare in Aula". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, al termine della riunione di maggioranza sulla riforma della giustizia.

"C'è un lungo dialogo con le forze di maggioranza che su alcuni temi hanno posizioni diverse come espresse anche alla Camera, in questo momento -assicura l'esponente dell'Esecutivo- c'è la volontà di collaborare e di chiudere i lavori dando la possibilità di eleggere il Csm con le nuove regole. L'ipotesi della fiducia è esclusa, come alla Camera intendiamo lavorare attraverso le votazioni anche in Aula".