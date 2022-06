Csm: Ostellari, 'Lega non ritira emendamenti'**

14 giugno 2022 a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "La Lega non ritira gli emendamenti che ha depositato sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura". Così il senatore leghista, Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama.

"Dieci milioni di italiani hanno dato un'indicazione precisa con il loro voto e questo per noi conta. Le nostre sono proposte migliorative, non sfuggono agli interrogativi del Paese e certamente vogliono favorire il lavoro dei tantissimi magistrati liberi, che giorno dopo giorno, esercitano il loro ruolo con dedizione e coraggio. Sarà il Parlamento, come prevede la nostra Costituzione, a decidere se approvarli o meno”.