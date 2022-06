Amministrative: per Youtrend Azione-Più Europa all'1,8%, Calenda 'insorge' via social**

14 giugno 2022 a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Azione- PiùEuropa all'1,8%. Questa la percentuale aggregata ottenuta dalla lista alle amministrative nei 26 capoluoghi al voto secondo Youtrend. Un dato che non è piaciuto a Carlo Calenda che via social ha contestato il calcolo. "Trattasi di dato totalmente mistificatorio in quanto non considera le civiche. Dove ci siamo presentati dentro una civica o anche formato una civica, il dato è conteggiato a 0. Come se si considerasse che alle elezioni di Roma Azione avesse preso 0 voti. Utile per il Pd".

Continua Calenda: "Non c'è alcun disclaimer a spiegare l'assurdità del metodo. Serve a dimostrare che il Pd vale quasi il doppio di Fdi. Cosa ovviamente assurda. Ma ha fornito materiale per il dibattito post elettorale senza che Youtrend (con cui ho parlato) battesse un colpo".

Interviene allora su twitter il fondatore di Youtrend, Lorenzo Pregliasco: "Come ti dicevo in privato, ogni aggregazione e elaborazione è discutibile, ci mancherebbe. Purtroppo è complesso aggiungere ad Azione i voti andati a liste civiche vicine. L'unica cosa spiacevole è mettere in dubbio la nostra buona fede, testimoniata da anni di lavoro!", Ancora la controreplica del leader di Azione: "Lorenzo, ci siamo chiariti. Avete presentato dati che nulla hanno a che fare con la realtà. Senza alcun disclaimer. E se i dati non rispecchiano la realtà non si pubblicano. Altrimenti si contribuisce a disinformare e ci si presta a mistificazioni. Buona serata".