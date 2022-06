Ucraina: Kiev, 'russi riprendono il centro di Severodonetsk'

13 giugno 2022 a

a

a

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "I russi, con il supporto dell'artiglieria, hanno preso d'assalto Severodonetsk e hanno spinto le nostre unità fuori dal centro della città". Lo ha scritto su Facebook lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine, aggiungendo che "il nemico ha anche sparato con l'artiglieria contro le nostre posizioni nei distretti di Lysychansk, Severodonetsk e Toshkivka, e ha attaccato nelle direzioni di Volyn, Polissya e Seversky senza risultati significativi. Gli occupanti russi hanno sparato artiglieria e mortai contro le nostre posizioni nell'area di Hrynivka, nella regione di Chernihiv".

"Nella direzione di Kharkiv - prosegue il bollettino - i russi stanno cercando di impedire alle nostre truppe di attraversare il confine. Il nemico ha guidato l'assalto in direzione di Ternov - Izbytske, ha avuto un successo parziale, si è stabilito nella periferia settentrionale. Ha condotto una ricognizione nell'area di Shestakovo. In direzione est, i nemici concentrarono i loro sforzi sull'assalto agli insediamenti di Dolyna e Bohorodychne, ma senza successo. Il nemico ha sostituito più di 100 unità di veicoli corazzati danneggiati. Nella direzione di Donetsk, il nemico sta concentrando i suoi sforzi nel condurre un'offensiva per circondare le nostre truppe nei distretti di Severodonetsk e Lysychansk e nel bloccare le rotte logistiche da Bakhmut. Continuano a ricostituire le perdite. Ha spostato più di 80 attrezzature militari in direzione di Kreminna e Starobilsk, inclusi veicoli corazzati pesanti e sistemi di artiglieria".

"Il nemico ha attaccato in direzione Lyman. Nella direzione di Bakhmut, i nostri soldati hanno respinto con successo l'assalto nelle direzioni di Viktorivka - Vrubivka e Komyshuvakha - Vrubivka. Il nemico ha ripreso l'offensiva vicino al Golden. ha riparato sul confine Rota-Myronivka e ha attaccato senza successo in direzioni Dolomitne-Kodema e Dolomitne-Novoluhanske. Ha condoto operazioni di ricognizione nell'area di Pokrovsky. Nella direzione di Kurakhiv , il nemico ha lanciato un attacco aereo sulle nostre posizioni nell'area di Krasnohorivka. Nelle direzioni Avdiivka, Novopavlivska e Zaporizhzhya , il nemico ha sparato lungo la linea di contatto. L'aggressore russo sta bloccando le spedizioni civili nella parte nord-occidentale del Mar Nero. Sei portamissili da crociera navali sono pronti per l'uso di armi missilistiche nel Mar Nero".