Ucraina: governatore Luhansk, 'Russi controllano 70 per cento Severodonetsk'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "I russi controllano il 70 per cento di Severodonetsk. Impossibile un'evacuazione di massa o la consegna di aiuti umanitari". Lo ha scritto su Telegram il governatore della regione di Luhansk Serhii Haidai, aggiungendo che "nello stabilimento Azot rimangono circa 500 persone fra le quali 40 bambini. La zona industriale viene attaccata in maniera massiccia dall artiglieria di grande calibro. I rifugi presenti nell'Azot non sono tanto resistenti come quelli di Azovstal".

"Stiamo cercando di organizzare un'evacuazione con garanzie di sicurezza - ha detto ancora Haidai - Prima tutte le persone che ora sono nello stabilimento avevano rinunciato all evacuazione. Il rischio di accerchiamento dei nostri militari nella regione di Luhansk non c'è. Lysychansk è continuamente attaccata dall'artiglieria pesante. La città negli ultimi giorni ha registrato il maggior numero di morti".