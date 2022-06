Sport e Salute: Palaghiaccio Varese a settembre open day, Cozzoli 'sarà punto riferimento territorio'

13 giugno 2022 a

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Continuano i lavori per il recupero del nuovo palaghiaccio della Provincia di Varese. In mattinata presso il cantiere di via Albani è stato effettuato un sopralluogo dai tecnici di Sport e Salute S.p.A., che grazie al bando “Sport e Periferie” ha erogato un contributo di 2 milioni di euro al Comune di Varese per la riqualificazione dell'impianto, insieme al sindaco Davide Galimberti e ai responsabili di AEVV Impianti.

A settembre è prevista la giornata di apertura. “Siamo felici che i lavori del Palaghiaccio di Varese si stiano avviando alla conclusione -ha commentato Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute-. Sarà un punto di riferimento importantissimo per il territorio e per tutti i cittadini”.

“Il nuovo Palaghiaccio è quasi pronto e presto potremo aprirlo a tutti - ha detto il sindaco di Varese, Davide Galimberti -. Si tratta davvero di un progetto unico in Italia reso possibile anche grazie al finanziamento di Sport e Salute e al partenariato pubblico privato. Ci troviamo di fronte così ad un struttura moderna, innovativa e sostenibile che presto aprirà le sue porte”.