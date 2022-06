Lega: Salvini, 'da vertice solo proposte, nessuna polemica su Russia'

13 giugno 2022 a

Milano, 13 giu. (Adnkronos) - "Non svelo un mistero se dico che tutti quelli che sono intervenuti hanno fatto solo proposte guardando avanti e non c'è stata mezza polemica sulla Russia, i vaccini, sulla benzina, sull'autonomia, ci sono solo state proposte propositive". Così il segretario della Lega Matteo Salvini replica a chi gli chiede se durate la riunione con i vertici del partito qualcuno ha messo in discussione la sua leadership. Salvini mette così a tacere possibili crepe e anche sull'assenza in via Bellerio a Milano di Giancarlo Giorgetti ha tenuto a precisare che è legata a "motivi di salute". Tutti gli altri, tra cui i governatori leghisti, "hanno portati proposte. Il dossier lavoro per la Lega è centrale", conclude Salvini.