Italia-Israele: Lapid a Draghi, 'rafforzeremo relazioni tra nostri Paesi'

Gerusalemme, 13 giu.(Adnkronos) - "Benvenuto in Israele, Mario Draghi. Italia e Israele intrattengono rapporti lunghi e cordiali e di cooperazione economica, di sicurezza e culturale. Continueremo a lavorare insieme per rafforzare e approfondire le relazioni tra i nostri Paesi". Così in un tweet l'alternate prime minister israeliano e responsabile degli Esteri, Yair Lapid, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio.