Imprese: Illy in vetta alla classifica dei brand più amati nel mondo

Roma, 13 giu. (Labitalia) - E' Illy il brand italiano più amato nel mondo nel 2022 secondo l'annuale classifica ‘Love Brands 2022 di Talkwalker' – la piattaforma di Consumer Intelligence numero uno al mondo. L'azienda triestina si è piazzata al secondo posto nel Love Brands mondiale (il miglior risultato di sempre per un marchio tricolore) subito dietro ad Asics (al 1° posto) e davanti a superbrands quali Jimmy Choo (7°), Muji (10°), Bosch (19°), Palmolive (20°), Lancome (21°), Nescafé (22°), L'Oreal (29°), Adidas (45°) Apple, (47°) mentre per trovare altri brand italiani nella classifica globale bisogna scorrerla sino al 23° posto dove si piazza Dolce & Gabbana, quindi al 32° Missoni e Alfa Romeo al 36°.

Un ottimo risultato che illy replica anche nella Top10 italiana dove occupa il terzo posto dietro ad Aprilia (1°) e Abarth (2°), sopravanzando una nutrita rappresentanza di brand del fashion quali Prada, Dolce & Gabbana, Valentino e Gucci. Entra in classifica anche Zoom, che gli italiani hanno imparato a conoscere ed amare durante i difficili mesi della pandemia. Mentre completano la Top10 due celeberrimi marchi stranieri che però trovano spazio nel cuore dagli italiani quali IKEA e Lego.

La ricerca, elaborata utilizzando la piattaforma di accelerazione di consumer intelligence™ di Talkwalker, insieme a Hootsuite, ha analizzato 1.500 brand nei differenti paesi del mondo, per un totale di 2,6 miliardi di conversazioni (nel periodo luglio 2021 - marzo 2022) su social media, news, blog, forum e altri canali d'interazione. Love Brands misura la capacità e la dedizione dei marchi nello stabilire una vera e propria relazione emotiva con i propri consumatori e, a valle del processo, ha generato la classifica mondiale Top50 e le Top10 dei paesi, Italia inclusa, in cui è stata condotta la rilevazione.

“Siamo orgogliosi di questo risultato -racconta Cristina Scocchia, ad di illycaffè – perché ci conferma che le persone comprendono e riconoscono l'enorme la ricchezza intangibile racchiusa nel brand illy. Un valore che si esprime non soltanto attraverso la qualità del prodotto e del servizio, ma anche con il valore che generiamo lungo tutta la catena produttiva con l'obiettivo di creare un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente”.

“Misurare il concetto di amore attraverso l'ascolto social è comprensibilmente quasi impossibile trattandosi di metriche intangibili", spiega Francesco Turco, marketing manager Talkwalker per l'Italia. "Tuttavia, è possibile osservare i sintomi che dimostrano la passione per il brand, come sentimento positivo, parole incentrate sul tema dell'amore, emozione, gioia; engagement, cioè la capacità di mantenere vivo e sempre rinnovato il rapporto e, nella classifica di quest'anno, – sottolinea Turco - anche una rilevante e concreta coscienza sociale, ambientale ed economica”.

La Top10 'Talkwalker-Love Brands' mondiale 2022: 1° Asics; 2° illy; 3° Colorbar Cosmetics; 4° Nuxe; 5° Maisons du Monde; 6° Bonduelle; 7° Jimmy Choo; 8° Kewpie; 9° Fjällräven; 10° Muji. Ed ecco la Top10 Talkwalker-Love Brands Italia 2022: 1° Aprilia; 2° Abarth; 3° illy; 4° Prada; 5° Zoom; 6° Ikea; 7° Dolce & Gabbana; 8° Valentino; 9° Gucci; 10° Lego.