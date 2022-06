Governo: Draghi atterrato a Tel Aviv, atteso a Gerusalemme da Presidente Herzog

13 giugno 2022 a

a

a

Gerusalemme, 13 giu. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi è appena atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, accolto dall'ambasciatore d'Italia in Israele, Sergio Barbanti. La 'due giorni' del presidente del Consiglio in Medio Oriente avrà inizio con l'incontro con il Capo dello Stato d'Israele Isaac Herzog, che Draghi incontrerà a breve nella residenza presidenziale che ha sede a Gerusalemme. Subito dopo, Draghi raggiungerà la Sinagoga e il Museo della Comunità italiana, dove incontrerà alcuni rappresentanti della Comunità che ha messo radici in Israele.