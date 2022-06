Fisco: Lega, 'servono rottamazione cartelle esattoriali e superamento Fornero'

13 giugno 2022 a

Milano, 13 giu. (Adnkronos) - La Lega "chiede di prevedere una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali". È una delle proposte, secondo alcune fonti, emerse nel corso della riunione in via Bellerio a Milano con il segretario Matteo Salvini. Altre richieste della Lega sono: "detassare straordinari e premi di produzione, lavorare ad una riforma delle pensioni equa superando la legge Fornero, prevedere un tetto europeo allo spread per evitare speculazioni contro l'economia italiana".