Fdi: Picierno (Pd), 'Meloni fa moderata in Italia, in Spagna complottista estrema destra'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Ho ascoltato l'intervento di Giorgia Meloni in Spagna, a sostegno della candidata di Vox alla Presidenza dell'Andalusia e mi sono chiesta se una volta varcate le frontiere nazionali si trasformi e, come per magia, torni ad essere la leader di estrema destra, con brutale intolleranza per le questioni di genere, che abbiamo sempre conosciuto, dismettendo così il moderatismo ingannevole che cerca di utilizzare in Italia". Così la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.

"Nel suo intervento Meloni ha tirato fuori tutto il corredo del complottismo nero: la lobby gay, la cultura della morte, il cappio della finanza internazionale, temi che in Italia cerca di dissumulare goffamente. Credo - conclude Picierno - che Meloni dovrebbe con coerenza dire al Paese da che parte sta su Europa, diritti, democrazia ed economia, anche se lo sappiamo benissimo conoscendola da vent'anni”.