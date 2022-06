Calcio: al Salone d'onore del Coni la 13/a edizione del Premio di Laurea Artemio Franchi

13 giugno 2022 a





Roma, 13 giu. - (Adnkronos) - Nel Salone d'onore del Coni, a Roma, sono stati premiati i vincitori della XIII edizione del “Premio di Laurea Artemio Franchi”. Una iniziativa della Fondazione Artemio Franchi Onlus con il patrocinio e la collaborazione della Lega Italiana Calcio Professionistico e dell'Università di Firenze, che si propone di assegnare premi agli autori di tesi di laurea magistrale e triennale su argomenti afferenti atleti, società, attività sportive di qualunque disciplina e con particolare riferimento al mondo del calcio. Riconoscimenti sono stati assegnati agli autori che hanno affrontato temi di ordine giuridico e inerenti all'inclusione e sul calcio femminile.

Il “Premio di Laurea Artemio Franchi” vuole ricordare la figura del grande dirigente sportivo scomparso nel 1983 che ricoprì le cariche di presidente della Figc e della Uefa, di vicepresidente della Fifa e la cui attività fu improntata a una particolare attenzione verso le verso tutte le tematiche calcistiche, anche quelle di natura giuridica, economica e sociale. Ed è in questa prospettiva attuale e fattiva, nelle sue più diverse sfaccettature e aspetti di pratica quotidiana, che si sono orientati gli autori degli oltre 150 elaborati poi vagliati da un'apposita Commissione esaminatrice.

Molto apprezzato il saluto di Giovanni Malagò presidente del Coni che ha ricordato i valori di Artemio Franchi e l'importanza della Fondazione. A consegnare i riconoscimenti ai vincitori sono stati Francesco Franchi presidente della Fondazione Artemio Franchi Onlus, , Francesco Ghirelli presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, Maria Paola Monaco delegata della rettrice dell'Università di Firenze all'inclusione, diversità e sport, Giancarlo Abete presidente della Lnd, Carlo Mormando figlio di Vittorio, Franco Carraro ex presidente Figc e membro del CIO. Francesco Franchi ha portato anche i saluti di Ludovica Mantovani presidente della Divisione Femminile Figc.

Del successo dell'iniziativa, successo dimostrato sia dalla numerosa partecipazione sia per i reali e importanti contributi rivolti al mondo dello sport, è soddisfatto Francesco Franchi:

“Siamo orgogliosi per lo straordinario successo riscosso dalla XIII edizione del Premio – afferma Francesco Franchi, presidente della Fondazione intitolata al padre Artemio – Le centinaia di elaborati, che ci sono pervenuti e che la nostra Commissione ha esaminato, mettono in luce l'entusiasmo e la professionalità degli autori che si sono prodigati a lavorare con accuratezza, con passione, affrontando questioni di sistema e al contempo questioni che l'attività sportiva solleva giornalmente nella sua attività sul campo. Siamo felici di aver premiato tanto impegno ma il vero premio lo riceve il mondo dello sport e lo riceve proprio da tutti coloro che hanno partecipato a questo concorso, che hanno così contribuito allo sviluppo e al rafforzamento della cultura, dei valori, della funzione sociale ed educativa dello sport. Ed è grazie a voi, ed è grazie al successo di questa e delle precedenti edizioni - che hanno sempre visto il Coni al nostro fianco - che la Fondazione Artemio Franchi, la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Università di Firenze continueranno, con sempre maggiore convinzione e con sempre con maggiore determinazione, a dedicare risorse ed energie al Premio di Laurea Artemio Franchi”.

“La grandezza di Artemio Franchi è stata quella di anticipare i tempi: Franchi oggi è più che mai moderno e attuale, è una delle parti più belle della storia dello sport, mentre per il calcio italiano resta il numero uno degli innovatori”, dice il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. “Quest'anno la Lega Pro ha ricordato Franchi a 100 anni dalla sua nascita con un evento di tre giorni ed un museo dedicato nella sua Firenze. E mai come oggi, in una giornata nella quale i valori dell'etica, della cultura e della sportività emergono dagli elaborati di questi giovani, dobbiamo ripartire dai suoi insegnamenti per rilanciare il calcio e lo sport italiano”.