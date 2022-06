13 giugno 2022 a

a

a

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Va scongiurato il rischio che il 'campo largo' si trasformi in un 'campo sparso'. Sta al Pd tenere insieme, oltre al M5S, anche quell'area riformista che stavolta è andata in ordine sparso. Divisi non si vince". Così il senatore Pd, Dario Stefano, su twitter.