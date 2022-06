Amministrative: Salvini, 'coalizione conta più del partito, spero tutti la pensino così'

13 giugno 2022 a

Milano, 13 giu. (Adnkronos) - "Io sono contento se il centrodestra vince; la mia sfida non è all'interno del centrodestra, perché alle elezioni politiche chi prende un voto in più vince e sono convinto che sarà la Lega. Ma a me non interessa la competizione all'interno del centrodestra. Senza un pezzo di centrodestra non avremmo avuto questi numeri né a Palermo, né a Genova e né a Belluno". Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini dopo i primi risultati delle amministrative.

"Per me la squadra conta più del singolo, la coalizione conta più del partito. Spero che tutti la pensino così. Perché ad esempio per i referendum, se tutti avessero messo l'energia e l'impegno, la volontà e la passione dei sindaci, dei governatori e dei rappresentanti della Lega, sicuramente l'affluenza sarebbe stata più alta. Ma con i ‘sé' e con i ‘ma' non si va lontano, mi tengo ben stretto questo risultato", conclude.