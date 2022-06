Amministrative: Della Vedova (+Europa), 'federazione con Azione supera test'

13 giugno 2022 a

Roma, 13 giu (Adnkronos) - "In queste elezioni amministrative abbiamo sperimentato la federazione tra +Europa e Azione: in due capoluoghi di regione eravamo presenti con la lista a sostegno di candidati autonomi dalle coalizioni di centrodestra e centrosinistra". Lo afferma il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova.

"Guardando gli exit poll, a Palermo il Presidente dell'Assemblea di +Europa, Fabrizio Ferrandelli, si colloca tra il 14% e il 18%; a L'Aquila, Amerigo Di Benedetto è tra il 21% e il 25%. Anche a Verona abbiamo presentato la lista +Europa e Azione, visto che non c'era il simbolo del M5S, sostenendo Tommasi, che attualmente sembra essere in vantaggio -aggiunge-. Questi risultati, come altri che vedremo con i dati finali, dimostrano che lo sforzo comune con Azione e liste civiche per un polo europeista e liberal-democratico alternativo a sovranismi e populismi poggia su basi solide”.