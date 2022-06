Calcio: Palermo in B, Guidolin, 'rosanero meritano un posto nel pallone che conta'**

13 giugno 2022 a

Roma, 13 giu (Adnkronos) - "Sono molto contento per la squadra e per la città, Palermo merita un posto nel panorama calcistico. E' una città veramente importante per i miei ricordi ed è stato magnifico vedere il Barbera pieno accompagnare la squadra a questo successo. Vanno fatti i complimenti a Baldini e al gruppo che hanno ottenuto un importante risultato". Lo dice all'AdnKronos Francesco Guidolin, ex allenatore di Palermo ed Udinese, sulla promozione in Serie B del club rosanero. "L'importante sarà preparare la prossima stagione bene, auguro al Palermo i migliori successi ma un doppio salto sarebbe difficile: riesce a pochissime ma l'importante sarà costruire e progettare per il club", ha concluso Guidolin.