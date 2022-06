Calcio: Lega Serie A, 'soddisfazione su pronunciamento Collegio di Garanzia Coni'**

13 giugno 2022 a

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - La Lega Serie A "prende atto con soddisfazione del pronunciamento odierno del Collegio di Garanzia del Coni in merito al manuale delle licenze nazionali 2022/2023 approvato dalla Figc e contenente, tra l'altro, l'introduzione dell'indice di liquidità come requisito di ammissione al campionato". Lo spiega in una nota la Lega calcio di Serie A. "Il dispositivo, comunicato dal massimo organo della giustizia sportiva, conferma la fondatezza delle obiezioni espresse a più riprese dalla Lega in merito ad una misura inopportuna non certo nel merito, ma nei modi e nelle tempistiche, soprattutto per gli effetti retroattivi sulla gestione in corso".

"L'auspicio è che da oggi si possa riprendere a lavorare tutti insieme per perseguire concretamente e in tempi rapidi quelle riforme che tutti, a cominciare dalla Lega Serie A, ritengono non più procrastinabili. Riforme che, per l'appunto, devono essere improntate sul dialogo e sulla sostenibilità diretta al rafforzamento della competitività del movimento calcistico italiano in sede nazionale e internazionale", conclude la Lega di Serie A.