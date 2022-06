Amministrative: Capello, 'Tommasi è un leader silenzioso e un uomo corretto'**

13 giugno 2022 a

Roma, 13 giu (Adnkronos) - "Io sono felice per Damiano, per l'uomo e la correttezza con cui si è sempre mosso nella vita, per le sue idee di aiuto verso chi ha meno possibilità. Un uomo che fa le cose per gli altri e non per se stesso". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex allenatore della Roma dello scudetto con Tommasi in campo, oltre che di Milan e Juventus Fabio Capello riguardo alla candidatura dell'ex giocatore giallorosso Damiano Tommasi a sindaco di Verona. "Non gli interessa visibilità: è un leader silenzioso", ha concluso Capello.