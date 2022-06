Pallavolo: Nations League, l'Italia batte 3-0 il Canada

12 giugno 2022 a

a

a

Ottawa, 12 giu. - (Adnkronos) - Vince e convince l'Italia del ct Ferdinando De Giorgi in questo terzo match della Volley Nations League disputato a Ottawa: gli azzurri battono il Canada 3-0 con i parziali di 25-51, 25-18, 25-19. Netta la differenza tecnica tra i campioni d'Europa, guidati da uno straordinario Simone Giannelli (nove punti per lui), e i padroni di casa che soltanto in qualche fase del primo e del terzo set hanno dato l'impressione di poter fare partita pari. Conferme di buon livello anche per Mattia Bottolo e Yuri Romanò, top scorer dell'incontro a pari merito con 13 punti a testa. Per l'Italia si tratta della seconda vittoria in tre match in questa Nations League.