12 giugno 2022 a

a

a

Baku, 12 giu. - (Adnkronos) - "Oggi non è stato facile, la macchina era difficile da guidare per il saltellamento ma sono felicissimo di essere al terzo posto. Ringrazio tutto il team e i ragazzi in fabbrica". Così il pilota della Mercedes George Russell dopo il 3° posto nel Gp dell'Azerbaigian a Baku.