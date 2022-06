F1: Binotto, 'l'affidabilità è un problema ma non ci abbatteremo e lo risolveremo'

12 giugno 2022 a

Baku, 12 giu. - (Adnkronos) - "Sono due ritiri che ci penalizzano per come andava la gara. Buona la strategia con Charles, ma l'affidabilità è un problema. Come non ci siamo esaltati prima non ci abbattiamo ora. Con l'incremento di potenza della power unit, abbiamo perso forse in affidabilità". Così il team principal della Ferrari Mattia Binotto commenta il doppio ritiro nel Gp dell'Azerbaigian a Baku.

"Ogni caso va visto a parte, dobbiamo guardare a tutto, anche a Carlos. L'affidabilità è a 360 gradi, la vettura nel suo insieme, prestazione e affidabilità devono essere perfette -aggiunge Binotto a Sky Sport-. Non ci abbatteremo, lavorando siamo in grado di risolvere il problema. Sulle gomme medie avevamo un passo simile alla Red Bull, sulle dure eravamo confidenti di arrivare a fine gara. Secondo me hanno sbagliato loro a non fermarsi, peccato non averlo concretizzato. Il Canada è tra una settimana, analizzeremo ma non correggeremo certi problemi. Proveremo a gestire, mettere componenti nuove. Dobbiamo guardare quanto accaduto e poi agiremo. Potrà capitare di prendere penalità per la sostituzione dei pezzi, ma decideremo di volta in volta".